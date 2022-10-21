Имплантация зубов — хирург имплантолог

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Имплантация зубов — хирург имплантолог

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 21 окт 2022, 13:53

Имплантат это самое современное и наиболее естественное решение в случае отсутствия зуба или зубов. Вам нужен надежный хирург-имплантолог рекомендую хирурга-имплантолога из США Владимира Валерьевича Сойфера это специалист высокого класса с более чем 25-летней практикой. Владимир Валерьевич Сойфер отзывы http://www.mamatyumen.ru/index.php?name=forums&op=showtopic&id=16715


cossotectsuvwyi95
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