Девочки, доброе утречко! Желаю всем, чтобы ваши детки перестали ждать удобного и подходящего момента, а поскорее поселялись у мамочек в животике

Я к вам с вопросом, кто то проходил лечение уколами декапептил депо? какие сроки восстановления месячных и как побыстрее забеременеть? Уже нет никаких сил ждать