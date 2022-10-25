Как забеременеть после женских болезней

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Как забеременеть после женских болезней

Новое сообщение Keron lana » 25 окт 2022, 09:12

Девочки, доброе утречко! Желаю всем, чтобы ваши детки перестали ждать удобного и подходящего момента, а поскорее поселялись у мамочек в животике

Я к вам с вопросом, кто то проходил лечение уколами декапептил депо? какие сроки восстановления месячных и как побыстрее забеременеть? Уже нет никаких сил ждать



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Keron lana
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