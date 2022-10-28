Кто знаком с гирудотерапией?
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Кто знаком с гирудотерапией?
Привет всем, давно слышал про метод лечения пиявками, кто ещё пробовал лечиться? подскажите на сколько это эффективно?
- max777
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Re: Кто знаком с гирудотерапией?
Я тоже не однократно слышал и решил попробовать этот метод лечения, вот нашел статью где более подробно все описано https://orelgrad.ru/blog/2022/10/10/gir ... mushhestva благодаря данной статье я понял что мне точно нужно пройти гирудотерапию, у меня есть небольшие проблемы со здоровьем, думаю они решатся после пару сеансов, а так метод довольно древний.
- IntoSpace
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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