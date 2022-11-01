cossotectsuvwyi95 » 01 ноя 2022, 19:01

Остеохондроз – дегенеративно-дистрофическое заболевание, которое представляет собой нарушение обусловлено локальной ишемией гиалинового хряща в метафизах кости. Врачи часто диагностируют у больных: остеохондроз остеохондроз с вовлечением шейного и поясничных отделов позвоночника.

Симптомы остеохондроза часто зависят от локализации пораженных костей и прогрессирования дегенеративных изменений. Самой распространенной формой заболевания конкретно является остеохондроз коленного сустава, а также поясничного и шейного отделов позвоночника. Заболевание потребует комплексного лечения, включающего комплексную физическую реабилитацию, лечебную физкультуру, фармакотерапию и оперативные вмешательства.

Остеохондроз - в зависимости от формы заболевания дегенеративно-дистрофические причины костно-хрящевых тканей могут быть разнообразными. Остеохондроз позвоночника может появится в результате нарушения натяжения стабилизирующих позвоночник структур и постепенной утраты своих амортизирующих свойств межпозвонковых дисков. Если Вы подозреваете у себя или у своих близких и знакомых остеохондроз рекомендуется пройти исследование позвоночника и МРТ. Подробнее тут https://spinet.ru/osteoh/dimr.php