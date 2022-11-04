Хочу лазерную коррекцию зрения
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Хочу лазерную коррекцию зрения
Доброго времени суток.. вот думаю пойти на лазерную коррекцию зрения, подскажите стоит ли этим увлекаться?
- IntoSpace
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: Хочу лазерную коррекцию зрения
Это верное решение конечно, на мой взгляд на егодняшний день это едиственный метод который помогает скорректировать зрение, вот рекомендую вам данную статью https://smp-forum.ru/komu-podojdet-laze ... a-zreniya/ тут более подробно пишется о пользе лазерной терапии, и о том как правильно выбрать клинику для данной процедуры.
- max777
- Читатель
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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