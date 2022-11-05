cossotectsuvwyi95 » 05 ноя 2022, 18:14

Злоупотребление спиртными напитками довольно часто приводит к зависимости, которая переходит в хроническое и постоянно прогрессирующее заболевание. Алкоголик неспешна ухудшает свое здоровье и перестает справляться с трудностями повседневной жизни, часто разрушает прежние профессиональные навыки, разрушает семейную жизнь. Однако во некоторых средах алкоголизм считается не просто болезнью, требующей профессионального лечения, а проявлением безволия. Многие люди не хотят пользоваться квалифицированной помощью медиков, потому что они считают реабилитацию и терапию последним средством и источником стыда.

Многие люди, которые зависимы от алкоголя, не хотят обращаться за профессиональной поддержкой и не рассматривают возможность лечения в центре или клинике. Это может быть часто связано как с отсутствием осознания собственной проблемы, так и со страхом обращения за помощью. Важно так же отметить, что многие алкоголики верят, что в любой момент могут самостоятельно контролировать свое алкогольное состояние. Наркологическая клиника — Многопрофильный центр реабилитации в Ставропольском крае оказывает весь спектр услуг по лечению, реабилитации, психологической поддержкой зависимых и их родственников. Лечение алкоголизма и наркомании в Пятигорске, бесплатная консультация тут https://rehab-kmv.ru/