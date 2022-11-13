Сколько эмбрионов переносить

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Сколько эмбрионов переносить

Новое сообщение kira » 13 ноя 2022, 13:03

У меня уже был перенос.

но стала интересна тема: сколько эмбрионов переносить?

мне перенесли 2, они созрели

если переносить 1, может не прижится, а если переносить 3 и они все приживутся?

как вы относитесь и общаетесь ли вы на эту тему с врачом?



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kira
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