kira » 13 ноя 2022, 13:03

У меня уже был перенос.

но стала интересна тема: сколько эмбрионов переносить?

мне перенесли 2, они созрели

если переносить 1, может не прижится, а если переносить 3 и они все приживутся?

как вы относитесь и общаетесь ли вы на эту тему с врачом?