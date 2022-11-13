но стала интересна тема: сколько эмбрионов переносить?
мне перенесли 2, они созрели
если переносить 1, может не прижится, а если переносить 3 и они все приживутся?
как вы относитесь и общаетесь ли вы на эту тему с врачом?
Модераторы: more, bot, translate
но стала интересна тема: сколько эмбрионов переносить?
мне перенесли 2, они созрели
если переносить 1, может не прижится, а если переносить 3 и они все приживутся?
как вы относитесь и общаетесь ли вы на эту тему с врачом?
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