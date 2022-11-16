Интересуют новости спорта

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Интересуют новости спорта

Новое сообщение nikol » 16 ноя 2022, 17:05

Где прочитать новости спорта? очень интересуют новости о велокроссе, и все что связано с этим)))


nikol
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Сообщения: 10
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Re: Интересуют новости спорта

Новое сообщение IntoSpace » 16 ноя 2022, 18:08

Меня тоже интересуют новости спорта, очень люблю спорт, а в особенности велоспорт, здесь можно следить за новостями спорта https://velolive.com/velo_news/23758-to ... rance.html очень подробно пишут про велоспорт, кстати данная статья очень интересная, там пишут что Том Пидкок начнёт сезон велокросса 19 ноября, буду следить за новостями обязательно!
IntoSpace
Читатель
 
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Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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