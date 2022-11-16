Хочу пойти на целебный массаж

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Хочу пойти на целебный массаж

Новое сообщение IntoSpace » 16 ноя 2022, 18:17

Вот решил пойти на целебный массаж, куда порекомендуете пойти? просто дело в том что не совсем понимаю какую технику массажа выбрать!


IntoSpace
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Re: Хочу пойти на целебный массаж

Новое сообщение max777 » 16 ноя 2022, 18:23

Попробуйте заглянуть сюда http://www.piplz.ru/page-id-3709.html если незнаете как выбрать технику массажа то здесь вам дают полную инструкцию, я тоже незнал про виды массажа раньше, а теперь понимаю что нужно владеть информацией чтобы сделать правильный выбор, там же дают рекомендацию на салоны по массажу!
max777
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