Имплантация зубов All on 4

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Имплантация зубов All on 4

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 19 ноя 2022, 22:07

Технология All-on-4 — это шанс действительно улучшить комфорт жизни. Даже для пациентов, которые потеряли большую часть своих зубов, борются с заболеваниями пародонта или имеют большую потерю костной массы. Сегодня решение «Все на 4» доступно в нескольких системах имплантатов — это всегда стоматолог с особо высокой репутацией и большим опытом. Подробнее здесь https://info-medicina.livejournal.com/10297.html


cossotectsuvwyi95
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