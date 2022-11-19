Имплантация зубов All on 4
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Имплантация зубов All on 4
Технология All-on-4 — это шанс действительно улучшить комфорт жизни. Даже для пациентов, которые потеряли большую часть своих зубов, борются с заболеваниями пародонта или имеют большую потерю костной массы. Сегодня решение «Все на 4» доступно в нескольких системах имплантатов — это всегда стоматолог с особо высокой репутацией и большим опытом. Подробнее здесь https://info-medicina.livejournal.com/10297.html
- cossotectsuvwyi95
- Фанат
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- Сообщения: 175
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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