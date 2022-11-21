IntoSpace » 21 ноя 2022, 00:15

За последние несколько лет слышу о чудо результатах похудевших за несколько месяцев, о всяких препаратах помогающих сбросить даже 20 кг за пару месяцев, хочу донести до вас как человек который испытал на собственном опыте что нет таких препаратов, а если вам даже кто то обещает то это может очень негативно отразиться на вашем здоровье))

Проблемы с лишним весом у меня впрочем были всегда, но буквально год назад у меня начались ещё и проблемы в личной жизни, и я еще стремительнее начала набирать вес, вот набрать это конечно не проблема, но скинуть у меня не получалось, и тогда я задумалась о собственном здоровье.

Всяким препаратам как описала выше и шарлатанам я не доверяла никогда и решила подойти к похудению правильно, руководствуясь советам на данном ресурсе https://reduxin.ru/articles/chto-mozhno ... emya-diety и спустя некоторое время уже увидела результат, и это не единственный результат который порадовал меня, я начала относиться к жизни по другому, ко мне вернулась жизнерадостность, энергичность, позитивный настрой. Кожа стала более подтянутой, фигура начала приобретать прежний вид, всю одежду отправила на свалку и прикупила себе джинсы на несколько размеров меньше))

А все потому что к похудению нужно подходить комплексно, это и здоровый сон, и движение, активность, и прежде всего здоровое питание. Не поможет что то одно, если хотите реальных результатов подходите к похудению комплексно, это говорю вам исходя из собственного опыта. На сайте даны советы, и все расписано по порядку, рекомендую к чтению.