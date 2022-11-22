Где пройти полный чек-ап здоровья в Омске?

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Где пройти полный чек-ап здоровья в Омске?

Новое сообщение MilaTim25 » 22 ноя 2022, 00:44

Всем привет! Где можно проверить свое здоровье в Омске? Узи, анализы, пройти основных хотя бы врачей. Хочу заняться своим здоровьем)


MilaTim25
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