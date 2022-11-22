Новости и события в мире ММА и UFC

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Новости и события в мире ММА и UFC

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 22 ноя 2022, 16:19

Хочешь узнать как возникло и развивалось ММА? Посмотреть записи лучшие нокаутов в истории единоборств? Почитать биографию Конора Макгрегора и узнать, как он стал звездой мирового масштаба? Или, может быть, желаешь научиться делать ставки на ММА? Новости и события в мире ММА и UFC – все о турнирах, бойцах и рейтингах Вы можете узнать на сайте https://mma.express/ Здесь ты найдешь всю информацию из этого брутального спорта и жизни самых ярких его представителей.


cossotectsuvwyi95
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