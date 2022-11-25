Турниры онлайн

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Турниры онлайн

Новое сообщение Simovich » 25 ноя 2022, 21:58

Какие турниры по боям можете предложить для онлайн просмотра?


Simovich
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Сообщения: 34
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Re: Турниры онлайн

Новое сообщение Davidos » 26 ноя 2022, 00:59

Думаю многие в курсе что самая основная организация в мире мма UFC. здесь выступают самые рейтинговые спортсмены мира. Гонорары за бои также очень большие. Поединки звезд можно будет увидеть онлайн на сайте https://1ufc.net/
Davidos
Читатель
 
Сообщения: 30
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Re: Турниры онлайн

Новое сообщение sizov » 28 ноя 2022, 00:19

Самые популярные юфс наверно на сегодня.
sizov
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