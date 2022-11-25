Турниры онлайн
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Турниры онлайн
Какие турниры по боям можете предложить для онлайн просмотра?
- Simovich
- Читатель
-
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
-
Re: Турниры онлайн
Думаю многие в курсе что самая основная организация в мире мма UFC. здесь выступают самые рейтинговые спортсмены мира. Гонорары за бои также очень большие. Поединки звезд можно будет увидеть онлайн на сайте https://1ufc.net/
- Davidos
- Читатель
-
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
-
Re: Турниры онлайн
Самые популярные юфс наверно на сегодня.
- sizov
- Писатель
-
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16