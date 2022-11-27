Какие способы борьбы с алкоголизмом существуют

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Какие способы борьбы с алкоголизмом существуют

Новое сообщение hipe » 27 ноя 2022, 21:04

Какие современные есть способы борьбы с алкоголизмом доступные простым людям?


hipe
Читатель
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 03 окт 2019, 19:14
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Re: Какие способы борьбы с алкоголизмом существуют

Новое сообщение LVS » 28 ноя 2022, 00:01

Ну разве что торпеда зашитая помогает бюджетный вариант но не всегда рабочий
LVS
Фанат
 
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