Что такое маммопластика? – это процедура по уменьшению груди. В ее составе значительно уменьшается жировая ткань и часть молочной железы. Затем удаляют излишки кожи и подкожной клетчатки. К маммопластике часто прибегают женщины, борющиеся со слишком большой или асимметричной грудью, страдающие гигантомастией и макромастией. И хотя довольно распространено мнение, что большая грудь – это чуть-ли не главное достоинство и атрибут женственности, ее непропорциональный и большой размер зачастую является источником многих проблем.
Если Вас конкретно интересует маммопластика, рекомендую обратиться к пластическому хирургу Владимиру Валерьевичу Сойферу главным направлением работы доктора Сойфера сегодня — это маммопластика. Сойфер Владимир отзывы здесь https://lady-catari.livejournal.com/720446.html