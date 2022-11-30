cossotectsuvwyi95 » 30 ноя 2022, 18:09

Когда дело доходит до операций на груди, больше всего можно прочитать об их увеличении. Это довольно популярная тема как в научных исследованиях в области эстетической медицины, так и на порталах о стиле жизни и сплетнях. Значительно меньше внимания уделяется симметризации и уменьшению груди, а они часто нужны для здоровья.

Что такое маммопластика? – это процедура по уменьшению груди. В ее составе значительно уменьшается жировая ткань и часть молочной железы. Затем удаляют излишки кожи и подкожной клетчатки. К маммопластике часто прибегают женщины, борющиеся со слишком большой или асимметричной грудью, страдающие гигантомастией и макромастией. И хотя довольно распространено мнение, что большая грудь – это чуть-ли не главное достоинство и атрибут женственности, ее непропорциональный и большой размер зачастую является источником многих проблем.

Если Вас конкретно интересует маммопластика, рекомендую обратиться к пластическому хирургу Владимиру Валерьевичу Сойферу главным направлением работы доктора Сойфера сегодня — это маммопластика. Сойфер Владимир отзывы здесь https://lady-catari.livejournal.com/720446.html