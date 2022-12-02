Как можно быстро и эффективно вывести человека из обморока?
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Как можно быстро и эффективно вывести человека из обморока?
Как можно быстро и эффективно вывести человека из обморока? Отец может упасть внезапно в обморок, вот думаю, может есть какое средство для помощи!
- Lenchik
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 11 сен 2022, 11:00
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