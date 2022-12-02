Как можно быстро и эффективно вывести человека из обморока?

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Как можно быстро и эффективно вывести человека из обморока?

Новое сообщение Lenchik » 02 дек 2022, 14:29

Как можно быстро и эффективно вывести человека из обморока? Отец может упасть внезапно в обморок, вот думаю, может есть какое средство для помощи!


Lenchik
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