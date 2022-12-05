В Балашихе срочно требуется стоматолог, подскажите контакты проверенных стоматологических клиник!

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В Балашихе срочно требуется стоматолог, подскажите контакты проверенных стоматологических клиник!

Новое сообщение Lenchik » 05 дек 2022, 13:41

В Балашихе срочно требуется стоматолог, подскажите контакты проверенных стоматологических клиник! Спасибо за ответы!


Lenchik
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Re: В Балашихе срочно требуется стоматолог, подскажите контакты проверенных стоматологических клиник!

Новое сообщение MilaTim25 » 05 дек 2022, 19:07

Рекомендую от души стоматология балашихи https://sundental.ru/ так как уверен в этих специалистах! Попал к ним случайно на первичный прием, друзья посоветовали и я воспользовался контактами, решил проверить и прицениться, но сразу же понял, что попал к лучшим стоматологам области! Сделали все очень качественно, по приемлемой цене, а, главное, для меня, что безболезненно, страшно боюсь зубной боли!
MilaTim25
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