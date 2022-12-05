В Балашихе срочно требуется стоматолог, подскажите контакты проверенных стоматологических клиник!
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В Балашихе срочно требуется стоматолог, подскажите контакты проверенных стоматологических клиник!
В Балашихе срочно требуется стоматолог, подскажите контакты проверенных стоматологических клиник! Спасибо за ответы!
- Lenchik
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 11 сен 2022, 11:00
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Re: В Балашихе срочно требуется стоматолог, подскажите контакты проверенных стоматологических клиник!
Рекомендую от души стоматология балашихи https://sundental.ru/ так как уверен в этих специалистах! Попал к ним случайно на первичный прием, друзья посоветовали и я воспользовался контактами, решил проверить и прицениться, но сразу же понял, что попал к лучшим стоматологам области! Сделали все очень качественно, по приемлемой цене, а, главное, для меня, что безболезненно, страшно боюсь зубной боли!
- MilaTim25
- Писатель
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- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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