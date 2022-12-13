Keron lana » 13 дек 2022, 20:15

Девочки приветствую. Предстоит ЭКО с ДЯ. Переживаю чтобы ребенок родился здоровым, поэтому решили делать ПГТ эмбрионам. Может быть кто-то сталкивался с подобной ситуацией, подскажите на сколько эмбрионов нужно сразу делать биопсию, и каким методом лучше? У нас возраст 35+, овариальный резерв низкий -1,02. Получили всего три клетки, вырастили один эмбрион низкого качества, поэтому решили взять ДЯ.