ПГТ при ЭКО с ДЯ.

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ПГТ при ЭКО с ДЯ.

Новое сообщение Keron lana » 13 дек 2022, 20:15

Девочки приветствую. Предстоит ЭКО с ДЯ. Переживаю чтобы ребенок родился здоровым, поэтому решили делать ПГТ эмбрионам. Может быть кто-то сталкивался с подобной ситуацией, подскажите на сколько эмбрионов нужно сразу делать биопсию, и каким методом лучше? У нас возраст 35+, овариальный резерв низкий -1,02. Получили всего три клетки, вырастили один эмбрион низкого качества, поэтому решили взять ДЯ.


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