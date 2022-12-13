ПГТ при ЭКО с ДЯ.
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ПГТ при ЭКО с ДЯ.
Девочки приветствую. Предстоит ЭКО с ДЯ. Переживаю чтобы ребенок родился здоровым, поэтому решили делать ПГТ эмбрионам. Может быть кто-то сталкивался с подобной ситуацией, подскажите на сколько эмбрионов нужно сразу делать биопсию, и каким методом лучше? У нас возраст 35+, овариальный резерв низкий -1,02. Получили всего три клетки, вырастили один эмбрион низкого качества, поэтому решили взять ДЯ.
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Keron lana
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 22 фев 2020, 12:30
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