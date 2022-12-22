Я хотел бы купить себе для футбольного поля газон искусственный, не подскажите в каком магазине стоит заказывать газон?

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Я хотел бы купить себе для футбольного поля газон искусственный, не подскажите в каком магазине стоит заказывать газон?

Новое сообщение Laiving » 22 дек 2022, 04:39

Я хотел бы купить себе для футбольного поля газон искусственный, не подскажите в каком магазине стоит заказывать газон?


Laiving
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Re: Я хотел бы купить себе для футбольного поля газон искусственный, не подскажите в каком магазине стоит заказывать газон?

Новое сообщение Osvald » 22 дек 2022, 16:59

мне кажется если вас интересует такой газон, то лучше будет искать варианты для покупки онлайн
Osvald
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Re: Я хотел бы купить себе для футбольного поля газон искусственный, не подскажите в каком магазине стоит заказывать газон?

Новое сообщение Kaslan » 22 дек 2022, 20:35

я помню сам себе заказывал газон искусственый через магазин https://www.optilawn.ru У них тут отличный ассортимент газона, цена на него очень достойная да и доставка быстрая
Kaslan
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