Я хотел бы купить себе для футбольного поля газон искусственный, не подскажите в каком магазине стоит заказывать газон?
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Я хотел бы купить себе для футбольного поля газон искусственный, не подскажите в каком магазине стоит заказывать газон?
Я хотел бы купить себе для футбольного поля газон искусственный, не подскажите в каком магазине стоит заказывать газон?
- Laiving
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Я хотел бы купить себе для футбольного поля газон искусственный, не подскажите в каком магазине стоит заказывать газон?
мне кажется если вас интересует такой газон, то лучше будет искать варианты для покупки онлайн
- Osvald
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Я хотел бы купить себе для футбольного поля газон искусственный, не подскажите в каком магазине стоит заказывать газон?
я помню сам себе заказывал газон искусственый через магазин https://www.optilawn.ru У них тут отличный ассортимент газона, цена на него очень достойная да и доставка быстрая
- Kaslan
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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