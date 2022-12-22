Что делать при кашле?

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Что делать при кашле?

Новое сообщение Artem2233 » 22 дек 2022, 16:14

Всем привет, начал кашлять, но нет ни температуры, ни боли в горле, что делать?


Artem2233
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 дек 2022, 16:01
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Re: Что делать при кашле?

Новое сообщение bahia » 22 дек 2022, 20:12

Можете пока что изучить статью rengalin.ru/articles/kasel-bez-temperatury/ и все проанализировать, на ней все подробно расписано про кашель, при котором нет температуры, очень помогает подобный сайт при болезнях, а еще лучше сходите в больницу, они то вам и все лекарства пропишут и больничный дадут. Здоровья вам!
bahia
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 дек 2022, 20:01
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