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Как лечить ковид и другие вирусные заболевания? IntoSpace » 24 дек 2022, 10:16 Здравствуйте форумчане! Настала пора опасных вирусов и респираторных заболеваний, все кругом болеют, да и я в свою очередь перенес болезнь, было очень тяжело, вызывали скорую несколько раз, не думал что и меня коснется. Вроде как держался с 2020 года, но в этом году видимо иммунитет ослаб. В онлайн конечно много информации о том как предотвратить появление вирусных заболеваний и лечения народными методами, но мне помог данный ресурс https://esperavir.vironews.ru/ здесь есть информация о том как лечить ковид и все его штаммы, и любые вирусные заболевания, респираторные. здесь есть много актуальной информации, источник надежный и достоверный так как информация проверяется врачами-инфекционистами, и тут подробно описываются все нюансы вирусных заболеваний и как их лечить да и вообще предотвратить, также информация постоянно обновляется и пополняется, очень советую изучать подобные источники, чтобы заранее предостеречь себя от злого вируса.



IntoSpace Читатель Сообщения: 25 Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28 Личное сообщение Вернуться к началу

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