Feonitov » 08 янв 2023, 08:13

Без обучения по оказанию первой помощи многие предприятия могут получить штраф. Как правило на больших промышленных его проводят сразу после приема на работу, за счет работодателя. В вашем случае как всегда хотят сэкономить).