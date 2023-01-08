Где пройти курсы первой помощи
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Где пройти курсы первой помощи
Всем привет, подскажите где можно пройти курсы первой помощи в Москве. Есть предложение по работе, где это одно из требований.
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Нели
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 янв 2023, 07:54
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Re: Где пройти курсы первой помощи
Если вы ищите обучение в Москве, то рекомендую его пройти всего за 1000р в учебном центре Развитие https://ukcr.ru/article-obuchenie-okazaniyu-pervoy-pomoshchi-postradavshim.html . Программа занимает всего 8 часов. По согласованию есть возможность пройти его удаленно,без приезда в центр. По окончании вы получите официальные документы.
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Petrovden
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 янв 2023, 07:16
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Re: Где пройти курсы первой помощи
Без обучения по оказанию первой помощи многие предприятия могут получить штраф. Как правило на больших промышленных его проводят сразу после приема на работу, за счет работодателя. В вашем случае как всегда хотят сэкономить).
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Feonitov
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 14:33
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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