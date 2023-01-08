Где пройти курсы первой помощи

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Где пройти курсы первой помощи

Новое сообщение Нели » 08 янв 2023, 08:01

Всем привет, подскажите где можно пройти курсы первой помощи в Москве. Есть предложение по работе, где это одно из требований.


Аватара пользователя
Нели
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 янв 2023, 07:54
Вернуться к началу

Re: Где пройти курсы первой помощи

Новое сообщение Petrovden » 08 янв 2023, 08:07

Если вы ищите обучение в Москве, то рекомендую его пройти всего за 1000р в учебном центре Развитие https://ukcr.ru/article-obuchenie-okazaniyu-pervoy-pomoshchi-postradavshim.html . Программа занимает всего 8 часов. По согласованию есть возможность пройти его удаленно,без приезда в центр. По окончании вы получите официальные документы.
Аватара пользователя
Petrovden
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 янв 2023, 07:16
Вернуться к началу

Re: Где пройти курсы первой помощи

Новое сообщение Feonitov » 08 янв 2023, 08:13

Без обучения по оказанию первой помощи многие предприятия могут получить штраф. Как правило на больших промышленных его проводят сразу после приема на работу, за счет работодателя. В вашем случае как всегда хотят сэкономить).
Аватара пользователя
Feonitov
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 14:33
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group