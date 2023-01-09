Подскажите где купить оправы для очков?

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Подскажите где купить оправы для очков?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 09 янв 2023, 15:08

Нужны оправы для очков в виде бабочки, никак не могу найти в местных магазинах, вот хотелось бы найти в онлайн магазин.


samoeglavnoe**
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Подскажите где купить оправы для очков?

Новое сообщение IntoSpace » 09 янв 2023, 15:19

Да сейчас конечно много всяких магазинов по продаже очков, но везде есть качество, но вот я вам хочу подсказать данный онлайн магазин https://masteroptik.ru/catalog/meditsinskie_opravy/ здесь есть отличные очки, решили купить оправы для дочери здесь, хочет в виде бабочки))
IntoSpace
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Сообщения: 35
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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