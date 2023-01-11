Интересуют услуги логопеда дефектолога
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Интересуют услуги логопеда дефектолога
Доброго времени суток, меня интересуют услуги логопеда дефектолога , как мне найти опытного специалиста в онлайн?
- samoeglavnoe**
- Читатель
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
-
Re: Интересуют услуги логопеда дефектолога
Если вас интересуют услуги логопеда дефектолога то обращайтесь сюда, здесь есть информацию на ваш запрос, у нашего ребенка была задержка развития речи, и нам пришлось обращаться сюда, специалисты нам помогли здесь, тут есть отличный детский логопед дефектолог, в общем на сайте и найдете информацию.
- IntoSpace
- Читатель
-
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8