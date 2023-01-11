Интересуют услуги логопеда дефектолога

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Интересуют услуги логопеда дефектолога

Новое сообщение samoeglavnoe** » 11 янв 2023, 12:23

Доброго времени суток, меня интересуют услуги логопеда дефектолога , как мне найти опытного специалиста в онлайн?


samoeglavnoe**
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
Вернуться к началу

Re: Интересуют услуги логопеда дефектолога

Новое сообщение IntoSpace » 11 янв 2023, 12:52

Если вас интересуют услуги логопеда дефектолога то обращайтесь сюда, здесь есть информацию на ваш запрос, у нашего ребенка была задержка развития речи, и нам пришлось обращаться сюда, специалисты нам помогли здесь, тут есть отличный детский логопед дефектолог, в общем на сайте и найдете информацию.
IntoSpace
Читатель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group