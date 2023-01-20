Нужно сделать виниры

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Нужно сделать виниры

Новое сообщение samoeglavnoe** » 20 янв 2023, 00:02

Доброго дня, мне срочно нужно сделать виниры, подскажите сколько это стоит?


samoeglavnoe**
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Re: Нужно сделать виниры

Новое сообщение IntoSpace » 20 янв 2023, 00:15

Есть виниры рязань посмотрите на сайте, тут делают отличные виниры, и врачи тут опытные, мы уже обращались, сделали дочке моей отличные виниры, очень нравится качество работы, вы можете через сайт записаться на консультацию.
IntoSpace
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