Стоматология становится круче год за годом
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Стоматология становится круче год за годом
Вот где можно прочитать про стоматологию и новые возможности в онлайн? подскажите проверенный сайт с достоверной информацией?
- samoeglavnoe**
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Стоматология становится круче год за годом
Да стоматологические услуги сейчас растут в ассортименте, и год за годом все новые и новые технологии что очень радует, теперь у врачей гораздо больше возможностей восстановить здоровую улыбку чем даже год назад, вот рекомендую прочитать данную статью https://cultmoscow.com/poleznoe/zdorove ... oj-ulybki/ здесь все описано.
- IntoSpace
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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