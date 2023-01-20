Стоматология становится круче год за годом

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Стоматология становится круче год за годом

Новое сообщение samoeglavnoe** » 20 янв 2023, 23:05

Вот где можно прочитать про стоматологию и новые возможности в онлайн? подскажите проверенный сайт с достоверной информацией?


samoeglavnoe**
Читатель
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
Вернуться к началу

Re: Стоматология становится круче год за годом

Новое сообщение IntoSpace » 20 янв 2023, 23:51

Да стоматологические услуги сейчас растут в ассортименте, и год за годом все новые и новые технологии что очень радует, теперь у врачей гораздо больше возможностей восстановить здоровую улыбку чем даже год назад, вот рекомендую прочитать данную статью https://cultmoscow.com/poleznoe/zdorove ... oj-ulybki/ здесь все описано.
IntoSpace
Читатель
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Tbot и гости: 14

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group