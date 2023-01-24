Медикаменты через интернет

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Медикаменты через интернет

Новое сообщение Miranda » 24 янв 2023, 16:01

Добрый день, порекомендуйте мне, где бы заказать хорошие и качественные лекарства в интернете? Есть проверенная онлайн аптека? У нас все поболели, бегать искать лекарства нет возможности.


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Miranda
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Re: Медикаменты через интернет

Новое сообщение Otto » 24 янв 2023, 16:05

Сейчас многие заказывают лекарства через интернет, что вполне нормально в наше время. Надо только определиться с аптекой, надо выбрать проверенную, желательно по отзывам покупателей.
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Otto
Читатель
 
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Re: Медикаменты через интернет

Новое сообщение Miranda » 24 янв 2023, 16:14

Вы правы, потому и интересуюсь, где стоит покупать лекарства, а где нет. Хочу найти сайт с качественными аптечными товарами, нужны не только лекарства, но и косметика аптечная.
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Miranda
Читатель
 
Сообщения: 29
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