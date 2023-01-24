Медикаменты через интернет
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Медикаменты через интернет
Добрый день, порекомендуйте мне, где бы заказать хорошие и качественные лекарства в интернете? Есть проверенная онлайн аптека? У нас все поболели, бегать искать лекарства нет возможности.
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Miranda
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 26 фев 2021, 11:19
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Re: Медикаменты через интернет
Сейчас многие заказывают лекарства через интернет, что вполне нормально в наше время. Надо только определиться с аптекой, надо выбрать проверенную, желательно по отзывам покупателей.
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Otto
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 25 дек 2020, 17:04
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Re: Медикаменты через интернет
Вы правы, потому и интересуюсь, где стоит покупать лекарства, а где нет. Хочу найти сайт с качественными аптечными товарами, нужны не только лекарства, но и косметика аптечная.
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Miranda
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 26 фев 2021, 11:19
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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