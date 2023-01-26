Все про степени бесплодия у женщин https://inozit.ru/articles/besplodie-u-zhenshchin
Все про степени бесплодия у женщин
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Все про степени бесплодия у женщин
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kira
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 12:43
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Re: Все про степени бесплодия у женщин
Ну почитать и изучить- это одно, а лечиться то как-то нужно от бесплодия! Я тоже на эту тему перечитала не одну статью, но мне они ни чем не помогли.Только зря потеряла время! А потом я доверилась врачам с клиники альтравита, где в последствии мне сделали ЭКО https://altravita-ivf.ru/ и сейчас я там веду свою беременность.
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Keron lana
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 22 фев 2020, 12:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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