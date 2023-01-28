Проблемы с беременностью.

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Проблемы с беременностью.

Новое сообщение Lismanyshka » 28 янв 2023, 10:32

Хотела бы тут задать вопрос о беременности. У мужа выявили проблемы со спермой. Диагноз - азооспермия. Это, как мне обьяснили, считается одной из самых опасных патологий спермы. Однако, что удивительно, с первым ребенком у нас проблем не возникло, и она родилась вполне здоровая и активная. Однако вот со вторым уже полтора года безрезультатно пытаемся забеременеть... Подскажите, есть ли какие нибудь лекарства или средства чтобы решить это?


Lismanyshka
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Сообщения: 5
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Re: Проблемы с беременностью.

Новое сообщение EscaBass » 28 янв 2023, 11:12

Когда женщине ставят диагноз бесплодие и она ищет способы, чтобы у нее появился ребенок? Если так, то я считаю, что сначала нужно перепробовать все возможное и невозможное, чтобы самой забеременеть и родить малыша, а уж потом прибегать к помощи посторонних. Кстати, в некоторых случаях виновата бывает вовсе не женщина и ее мужчина, бывает же и мужское бесплодие. Так что сначала уговорите своего мужчину сдать спермограмму по крюгеру, чтобы выяснить, нет ли проблем с его здоровьем. Если есть проблемы у мужа как вариант ЭКО с донорской спермой. Только после всех анализов можно будет сказать, нужно ли вам прибегать к помощи суррогатной матери и нужно ли тратиться на такое дорогое удовольствие.
EscaBass
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Сообщения: 5
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