Проблемы с беременностью.
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Проблемы с беременностью.
Хотела бы тут задать вопрос о беременности. У мужа выявили проблемы со спермой. Диагноз - азооспермия. Это, как мне обьяснили, считается одной из самых опасных патологий спермы. Однако, что удивительно, с первым ребенком у нас проблем не возникло, и она родилась вполне здоровая и активная. Однако вот со вторым уже полтора года безрезультатно пытаемся забеременеть... Подскажите, есть ли какие нибудь лекарства или средства чтобы решить это?
- Lismanyshka
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27 янв 2023, 09:22
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Re: Проблемы с беременностью.
Когда женщине ставят диагноз бесплодие и она ищет способы, чтобы у нее появился ребенок? Если так, то я считаю, что сначала нужно перепробовать все возможное и невозможное, чтобы самой забеременеть и родить малыша, а уж потом прибегать к помощи посторонних. Кстати, в некоторых случаях виновата бывает вовсе не женщина и ее мужчина, бывает же и мужское бесплодие. Так что сначала уговорите своего мужчину сдать спермограмму по крюгеру, чтобы выяснить, нет ли проблем с его здоровьем. Если есть проблемы у мужа как вариант ЭКО с донорской спермой. Только после всех анализов можно будет сказать, нужно ли вам прибегать к помощи суррогатной матери и нужно ли тратиться на такое дорогое удовольствие.
- EscaBass
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 20 янв 2023, 16:26
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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