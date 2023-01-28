Lismanyshka » 28 янв 2023, 10:32

Хотела бы тут задать вопрос о беременности. У мужа выявили проблемы со спермой. Диагноз - азооспермия. Это, как мне обьяснили, считается одной из самых опасных патологий спермы. Однако, что удивительно, с первым ребенком у нас проблем не возникло, и она родилась вполне здоровая и активная. Однако вот со вторым уже полтора года безрезультатно пытаемся забеременеть... Подскажите, есть ли какие нибудь лекарства или средства чтобы решить это?