Тревожность мешает жить полноценно

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Тревожность мешает жить полноценно

Новое сообщение belkodi » 31 янв 2023, 15:45

Тревожность мешает жить полноценно, я постоянно чувствую, что я как будто на пределе и даже не знаю, как с этим бороться.

Что вы мне посоветуете?



belkodi
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
Вернуться к началу

Re: Тревожность мешает жить полноценно

Новое сообщение kodena » 31 янв 2023, 17:48

Я могу вас понять, так как у меня тоже периодически такое бывает, что тревожное состояние, и даже на ровном месте это может происходить, что удивительно… Но видимо у нас схожие типы нервной системы, которая так реагирует на стрессы. Важно находить чем отвлечься, есть средства которые помогают расслабиться, например я практикую использовать КБД-масло, и мне оно реально помогает переключиться.
kodena
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
Вернуться к началу

Re: Тревожность мешает жить полноценно

Новое сообщение belkodi » 31 янв 2023, 18:04

Надеюсь, что смогу справится со своим тревожным расстройством без дополнительных походов по врачам
belkodi
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: belkodi, Tbot и гости: 12

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group