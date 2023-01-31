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Тревожность мешает жить полноценно
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Тревожность мешает жить полноценно
Тревожность мешает жить полноценно, я постоянно чувствую, что я как будто на пределе и даже не знаю, как с этим бороться.
- belkodi
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Тревожность мешает жить полноценно
Я могу вас понять, так как у меня тоже периодически такое бывает, что тревожное состояние, и даже на ровном месте это может происходить, что удивительно… Но видимо у нас схожие типы нервной системы, которая так реагирует на стрессы. Важно находить чем отвлечься, есть средства которые помогают расслабиться, например я практикую использовать КБД-масло, и мне оно реально помогает переключиться.
- kodena
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Тревожность мешает жить полноценно
Надеюсь, что смогу справится со своим тревожным расстройством без дополнительных походов по врачам
- belkodi
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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