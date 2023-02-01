Виды препаратов от глистов для кота
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Виды препаратов от глистов для кота
Привет, какие виды препаратов выбрать от глистов для кота?
- samoeglavnoe**
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Виды препаратов от глистов для кота
Сейчас много всяких препаратов и лекарств, поэтому тут невозможно понять какой препарат лучше подобрать, вот рекомендую вам посмотреть здесь https://kotomaniya.com.ua/yak-vybraty-p ... lya-kotiv/ тут пишут про то какой препарат лучше купить, и сколько он будет стоить, кроме этого дают рекомендации на магазины по продаже таких препаратов.
- IntoSpace
- Писатель
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- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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