Виды препаратов от глистов для кота

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Виды препаратов от глистов для кота

Новое сообщение samoeglavnoe** » 01 фев 2023, 12:21

Привет, какие виды препаратов выбрать от глистов для кота?


samoeglavnoe**
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Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Виды препаратов от глистов для кота

Новое сообщение IntoSpace » 01 фев 2023, 12:27

Сейчас много всяких препаратов и лекарств, поэтому тут невозможно понять какой препарат лучше подобрать, вот рекомендую вам посмотреть здесь https://kotomaniya.com.ua/yak-vybraty-p ... lya-kotiv/ тут пишут про то какой препарат лучше купить, и сколько он будет стоить, кроме этого дают рекомендации на магазины по продаже таких препаратов.
IntoSpace
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Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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