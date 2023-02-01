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SMAS-лифтинг cossotectsuvwyi95 » 01 фев 2023, 18:31 Смас-лифтинг успешно борется с глубокими морщинами и гравитационным птозом. Благодаря этой процедуре кожа подтягивается, уплотняется, происходит укрепление мышечного каркаса. Лёгкий нагрев тканей ультразвуком активизирует выработку коллагена и эластина в коже. Записаться на процедуру можно здесь https://laserdoctor.ru/face_hardware_cosmetology-service/smas-lifting



cossotectsuvwyi95 Знаток Сообщения: 218 Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28 Личное сообщение Вернуться к началу

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