SMAS-лифтинг
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SMAS-лифтинг
Смас-лифтинг успешно борется с глубокими морщинами и гравитационным птозом. Благодаря этой процедуре кожа подтягивается, уплотняется, происходит укрепление мышечного каркаса. Лёгкий нагрев тканей ультразвуком активизирует выработку коллагена и эластина в коже. Записаться на процедуру можно здесь https://laserdoctor.ru/face_hardware_cosmetology-service/smas-lifting
- cossotectsuvwyi95
- Знаток
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- Сообщения: 218
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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