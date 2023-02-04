cossotectsuvwyi95 » 04 фев 2023, 12:39

Имплантология в настоящее время является самым совершенным методом замены отсутствующих зубов. Имплантаты довольно практичны, долговечны и устраняют дискомфорт, который зачастую может ощущаться при применении съемных протезов. Процедура имплантации - данный способ, которым имплант вставляется. Он охватывает все мероприятия, связанные с формированием нового искусственного зуба в челюсти. Порядок имплантации определяется конкретно врачом после консультации с пациентом.

Имплантат представляет собой малый специальный титановый винт, который заменяет корень зуба при введении в челюстную кость. На него часто устанавливается фарфоровая или керамическая коронка, оттенок которой имеется возможность подобрать к оттенку натуральных зубов. Ощущения от наличия данного зуба на практике ничем не отличаются от естественных зубов. Процедуры имплантации зубов не самые дешевые, но благодаря стоматологической клиники «Перцева» в Иваново роскошь иметь теперь имплант становится значительно доступнее. Это еще одна причина выбрать данное решение. Стоматология Перцева предоставляет свои услуги протезирование зубов и иные стоматологические услуги, с ценами на которые можно ознакомиться на сайте клиники, а также получить бесплатную консультацию https://klinikaperceva.ru/services/implantatsiya/