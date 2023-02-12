cossotectsuvwyi95 » 12 фев 2023, 19:44

Когда стоит вызвать скорую? Скорую следует вызывать в случае непосредственной угрозы жизни или в тех ситуациях, когда несчастный случай может привести к серьезному ущербу для здоровья человека. Что делать, если нам срочно нужна медицинская помощь ночью или в воскресенье? Научитесь трезво оценивать ситуацию, чтобы не вызывать скорую помощь в той ситуации, когда в этом нет необходимости, ведь в это время кому-то еще может очень понадобиться скорая помощь.

Что происходит, когда приезжает скорая помощь? Обычно вас доставят в ближайшую больницу. По собственному желанию больной может быть переведен в другое медицинское учреждение. При условии, что эта больница будет иметь свободные места и находится в конкретном районе, обслуживаемом конкретной машиной скорой помощи.

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