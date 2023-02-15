Как перестать поддаваться манипуляциям?
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Как перестать поддаваться манипуляциям?
Всем привет! Как перестать поддаваться на манипуляции других? Себя некомфортно чувствую, а сказать нет другим не могу(
- natad820
- Писатель
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- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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Re: Как перестать поддаваться манипуляциям?
Так манипуляция и работает: нужно заставить Вас испытывать стыд, вину, жалость, страх. Опытный манипулятор делает все, чтобы заставить Вас сделать и выполнить его прихоть. Однако не все просьбы и уговоры есть манипуляция, например, на работе - у Вас определенные обязанности которые Вы должны выполнять. В семье у Вас тоже есть обязательства. Тут нужна большая работа над собой, чтобы уверенно сказать другим "нет" , возможно оказать плохой и даже иметь смелость порвать отношения с этим человеком
- MilaTim25
- Писатель
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- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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