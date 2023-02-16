Парик носить нормально

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Парик носить нормально

Новое сообщение belkodi » 16 фев 2023, 16:48

Парик носить нормально или нет, если лечишься от онкозаболеваний? Вы как к этому относитесь и что думаете? Делитесь своими соображениями.


belkodi
Читатель
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group