Парик носить нормально
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Парик носить нормально
Парик носить нормально или нет, если лечишься от онкозаболеваний? Вы как к этому относитесь и что думаете? Делитесь своими соображениями.
- belkodi
- Читатель
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6