Киста яичника.

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Киста яичника.

Новое сообщение Keron lana » 17 фев 2023, 15:59

Привет всем.

Недавно обнаружили у меня кисту яичника 4х4 см где-то. Направили на операцию. Сдаю анализы. Почитала столько информации о разных кистах, но не знаю даже как меняю

Можно ли как-то лечить это все без операций?



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