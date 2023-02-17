Keron lana » 17 фев 2023, 15:59

Привет всем.

Недавно обнаружили у меня кисту яичника 4х4 см где-то. Направили на операцию. Сдаю анализы. Почитала столько информации о разных кистах, но не знаю даже как меняю

Можно ли как-то лечить это все без операций?