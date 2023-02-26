УЗД
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УЗД
На сьогодні на першому році немовлят дуже важливо провести своєчасну діагностику кульшових суглобів https://medialt.clinic/uzd/uzd-kulshovykh-suglobiv щоб виявити патології та надати необхідне своє часне лікування.
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Violla
- Писатель
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- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:50
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