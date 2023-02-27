cossotectsuvwyi95 » 27 фев 2023, 21:41

Организм человека очень подчинён суточным циклам - смена дня и ночи влияет на человеческое состояние, выработку определённых гормонов и разные процессы. С приходом постоянного искусственного освещения, экранов телевизоров и смартфонов появилась пора бессонницы. Чувствительные фоторецепторы, которые находятся в глазах, сигнализируют об имеющихся источниках света, что вызывает сбой в регулярной выработке мелатонина и другим проблемам со сном.

Справиться с этим помогли маски для сна. Их самое первое упоминание можно найти ещё в 1930 году. Изобретение за авторством Эсли и Эдварда Хемфиллов поначалу воспринималось как причуда, однако вскоре о пользе таких масок заговорили многие. Уже через десять лет аксессуар был в каждом американском доме и выбрался за пределы страны, начав собственное шествие по всему миру. Современные повязки для сна не только имеют множество разновидностей, но и вышла за пределы своего изначального использования. Поэтому перед покупкой важно определиться с моделью и её конкретным назначением.

Разновидности масок для сна

На сегодняшний день существует огромное количество масок для сна самых разных разновидностей. Самыми популярными и распространёнными конкретно являются следующие модели:

обычная маска. Классическая маска в форме очков или повязки, которая отличается своей простотой, дешевой стоимостью и высокой универсальностью. Это незаменимый аксессуар для любых путешествий, который можно легко носить с собой;

маска с гелевой вставкой. Гелевая подушка воздействует на кожу, расслабляя её и разглаживая имеющиеся морщины, поможет устранить отёки и обеспечивает более качественный отдых. Маска улавливает окружающую температуру, поэтому её можно положить даже в холодильник или на батарею, чтобы обеспечить нужный эффект перед сном;

смарт-маска. Продвинутые маски со специализированными устройствами считывают состояние и фазу сна человека, подстраиваясь под индивидуальный цикл. Они издают успокаивающие звуки, вибрируют или вызывают приятное мерцание, позволяющее быстрее и крепче уснуть;

анатомическая 3D-маска. Маска для сна мужская и женская должна хорошо удерживаться, плотно прилегать к лицу, но в то же время не вызывать абсолютно никакого дискомфорта и не давить на глаза. Анатомическая модель имеет в своём составе пену с эффектом памяти, которая подстраивается под форму лица и исключает попадание даже самого малого лучика света. Подобные маски на сегодняшний день считаются стандартом для комфортного сна.

Приобрести маски сейчас не составляет особого труда - для этого Вы можете обратиться на различные торговые площадки, такие как Wildberries или Ozon. Там вы также найдёте GoodSleep - это один из ведущих брендов, выпускающих анатомические 3D маски для сна женские и мужские в различных вариациях.

Как используют маски

Современные маски широко применяют для: домашнего сна. Отличная и качественная маска поможет как следует расслабиться, полностью погрузившись в сон;

отдых в длительных поездках. Перелёты или длительные путешествия на наземном транспорте сильно выматывают и ведут к сбою цикла сна. Исправить это можно при помощи масок, которые дают возможность заснуть и ночью, и днём, вне зависимости от источников света;

медитации. Специальные маски для медитации позволяют отрешиться от внешнего мира и любых раздражителей, способствуя более длительной и продуктивной медитации;

пальминга. При длительной работе с компьютерами важно давать глазам отдых. Маска используется для пальминга - специальной гимнастики, способствующей расслаблению уставших зрительных нервов путём их изоляции от источников света;

йоги. Как и при медитации, маска для йоги помогает сосредоточиться людям на выполнении упражнений. Её используют при тренировках координации движений и чувства равновесия, сильно увеличивая эффект таких занятий.

Маски для сна от GoodSleep - универсальные, полезные и качественные аксессуары, с которыми вы узнаете, что такое по-настоящему крепкий сон.

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