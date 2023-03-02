Отличное отношение
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Отличное отношение
За время моего проживания на центре Здоровое Поколение https://nn.viprehab.org/, с помощью программы многое осознал и переосмыслил. Покидаю центр в хорошем настроении и с уверенностью, что буду жить трезво! Здесь всегда благоприятная обстановка, которая требуется каждому выздоравливающему человеку. Приезжайте сюда и вы не пожалеете!
- lloyd3
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 02 мар 2023, 13:47
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