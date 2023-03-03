Восстановил себя

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Восстановил себя

Новое сообщение glenn3 » 03 мар 2023, 14:34

Я восстановил свое физическое состояние в наркологии Феникс https://nn.czm-fond.ru/, с помощью насыщенной программы, футбола, тенниса, а так же других физических упражнений. Восстановил свои биологические процессы с помощью распорядка питания 3 раза в день. Так же здоровый и полноценный сон, благодаря распорядку дня. Отдельную благодарность психотерапевтам за индивидуальные занятия и помощь в выздоровлении. Работают профессионалы.


glenn3
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 мар 2023, 14:31
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