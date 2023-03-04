Вы возвращаете людей в реальность
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Вы возвращаете людей в реальность
Проблема на всех одна, но причины, мотивы и “слабые места” у каждого свои… Спасибо за умение выслушать, за терпение и умение дать дельный совет в критических моментах. Спасибо команде наркологии Здоровый Екатеринбург https://ekb.czm.su/ за то, что возвращаете людей в реальность и задаете правильный вектор дальнейшей жизни! Искренне желаю великих успехов и развития вашему делу!
- gary3
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 мар 2023, 12:16
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