Вы возвращаете людей в реальность

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Вы возвращаете людей в реальность

Новое сообщение gary3 » 04 мар 2023, 12:17

Проблема на всех одна, но причины, мотивы и “слабые места” у каждого свои… Спасибо за умение выслушать, за терпение и умение дать дельный совет в критических моментах. Спасибо команде наркологии Здоровый Екатеринбург https://ekb.czm.su/ за то, что возвращаете людей в реальность и задаете правильный вектор дальнейшей жизни! Искренне желаю великих успехов и развития вашему делу!


gary3
 
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Зарегистрирован: 04 мар 2023, 12:16
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