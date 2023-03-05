Хочу чай для похудения
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Хочу чай для похудения
Привет всем, слышала что чай для похудения, очень помогает, на сколько это правда и стоит ли верить?
- samoeglavnoe**
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Хочу чай для похудения
Сейчас конечно много всяких чаев, но вот один из лучших магазинов https://ivan-chay.su/chay-dlya-pohudeniya здесь есть отличный чай для похудения, я покупал для жены, и продолжаю покупать, мы проходим курс, очень помогает, кроме этого есть другая продукция, тут и доставка быстрая, есть ромашковый чай, очень помогает мне в борьбе с стрессом, пью его часто, в общем загляните на сайт.
- IntoSpace
- Писатель
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- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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