Бесплодие
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Бесплодие
Недавно муж был в больнице, поставили диагноз бесплодие. Я все таки не хочу верить в это, и думаю может еще в одной клинике сдать анализы? Чтобы точно подтвердить это!
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Keron lana
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 22 фев 2020, 12:30
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