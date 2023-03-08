Бесплодие

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Бесплодие

Новое сообщение Keron lana » 08 мар 2023, 13:29

Недавно муж был в больнице, поставили диагноз бесплодие. Я все таки не хочу верить в это, и думаю может еще в одной клинике сдать анализы? Чтобы точно подтвердить это!


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Keron lana
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