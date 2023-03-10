Посоветуйте хорошие дома престарелых для ветеранов
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Посоветуйте хорошие дома престарелых для ветеранов
Всем привет! Где в Москве есть дома престарелых для ветеранов? Посоветуйте хорошие варианты. Спасибо
- natad820
- Писатель
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- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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