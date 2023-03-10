Посоветуйте хорошие дома престарелых для ветеранов

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Посоветуйте хорошие дома престарелых для ветеранов

Новое сообщение natad820 » 10 мар 2023, 17:08

Всем привет! Где в Москве есть дома престарелых для ветеранов? Посоветуйте хорошие варианты. Спасибо


natad820
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Сообщения: 76
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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