В какой клинике лечить катаракту?

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В какой клинике лечить катаракту?

Новое сообщение Леонтий » 12 мар 2023, 16:09

Поставили диагноз катаракта моему сыну, ищу хорошую клинику. Кто0нибудь сталкивался с такой проблемой? Откликнитесь пожалуйста


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Леонтий
 
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Зарегистрирован: 11 мар 2023, 23:31
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