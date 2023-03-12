В какой клинике лечить катаракту?
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В какой клинике лечить катаракту?
Поставили диагноз катаракта моему сыну, ищу хорошую клинику. Кто0нибудь сталкивался с такой проблемой? Откликнитесь пожалуйста
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Леонтий
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11 мар 2023, 23:31
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