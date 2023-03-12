cossotectsuvwyi95 » 12 мар 2023, 16:09

Красота по-японски, японки очень трепетно заботятся о собственной внешности. Особенное внимание уделяют уходу за кожей, поэтому неудивительно, что продажи БАДов, предназначенных для этой цели, здесь так популярны. БАДы, применяемые в профилактике, – это продукты, предназначенные для профилактики таких заболеваний, как: гипертония, сахарный диабет, атеросклероз. Всего около 40 процентов из них те, которые содержат традиционное японское сырье, т.е. черный уксус. Продукты, содержащие ненасыщенные жирные кислоты, такие как ЭПК, ДГК или -линоленовая кислота, лецитин и экстракт листьев гинкго двулопастного, который защищает от атеросклероза. Сырье для кислоты DHA получают японцы из рыбы, т.е. тунец, сардины, лосось, скумбрия. Многие продукты также содержат коэнзим Q10, полученный в основном из сахарного тростника и сахарной свеклы.

Японки должны быть стройными – они очень тщательно следят за собственным весом. Японцы, как нация, славятся своими очень стройными фигурами, которым они обязаны собственному питанию. Быстрое питание и нездоровая пища, которая запивается гектолитром газированных напитков, заставила японцев все чаще обращаться к БАДам, которые помогают избавиться от нежелательных килограммов. В 2008 году в Японии ввели - как дополнительный пункт при осмотре у врача и борьбы с лишним весом - обязательное измерение окружности живота. Самыми продаваемыми пищевыми добавками среди любителей спорта являются продукты, которые содержат Garcinia cambogia – вещество, продлевающее чувство сытости. БаДы и японские витамины от известных проверенных компаний с безупречными отзывами вы можете купить здесь https://yaponskiy-ugolok.ru/categories/yaponskie-bady