Что такое процедура смас-лифтинг?
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Что такое процедура смас-лифтинг?
Техника подтяжки лица с помощью процедуры смас-лифтинг комплексно и надолго улучшает внешний вид лица. Хотя подтяжка лица не останавливает процессы старения, она дает эффект значительного омоложения, поэтому лучшими кандидатами на процедуру являются люди зрелого возраста. Подробнее про SMAS-лифтинг тут http://solncewo.liveforums.ru/viewtopic.php?id=9050
- cossotectsuvwyi95
- Знаток
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- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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