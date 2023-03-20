Центр расположен на территории природного заповедника, что создает благоприятную атмосферу для выздоровления и позволяет проводить реабилитационные программы с учетом особенностей окружающей среды.
В центре работает команда высококвалифицированных специалистов, которые проводят комплексную диагностику и подбирают индивидуальную программу реабилитации для каждого клиента. Программа может включать в себя медикаментозное лечение, психотерапевтические сеансы, тренинги, спортивные занятия, мастер-классы и другие виды терапии. Узнать подробнее про основные признаки наркомании а также записаться на бесплатную консультацию по телефону можно здесь https://www.vperemen.com/narkomaniya/priznaki